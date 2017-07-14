С "легкой руки" Госдумы.

Водители из Киргизии смогут работать в России с "родными" правами. Соответствующий законопроект 14 июля 2017 года в третьем чтении приняла Госдума РФ. В его поддержку высказались 363 депутата, против - никто, трое воздержались.

Закон вступит в силу после одобрения СовФеда, а также подписания президентом России Владимиром Путиным и официального опубликования, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, работать в России профессиональными водителями смогут граждане любых стран, где русский язык признан государственным (Киргизия, Казахстан, Беларусь и ряд других территорий).

Таким образом "мы поощряем государства, которые показывают свое уважение к русскому языку и закрепляют это в своей Конституции", отмечают авторы инициативы.

С 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий иностранцам работать по национальным водительским правам. Во многих городах это спровоцировало транспортные коллапсы.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге водителей-киргизов вернут за руль автобусов

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"