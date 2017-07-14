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Мошенники обложили данью отдыхающих в КрымуСегодня в 14:36

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Под видом "курортного сбора".

Отдыхающих в Крыму предупредили о мошенниках, которые взимают с туристов "курортный сбор", пишет газета "Известия".

По словам главы комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, от путешественников поступают сигналы, что к ним подходят люди с удостоверениями и требуют заплатить "курортный сбор".

Он призвал отдыхающих никому ничего не платить и обращаться в полицию - курортный сбор на полуострове еще не вводился. Эксперимент начнется только с 1 мая 2018 года. Он предусматривает плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях.

Законопроект о введении курортного сбора 23 июня в первом чтении одобрила Госдума. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", документ лишь определяет максимальный размер въездной пошлины - конкретную сумму регионы установят сами.

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