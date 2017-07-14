В Екатеринбургской епархии не ждут ПоклонскуюСегодня в 14:06
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На Крестный ход.
Епископ Среднеуральский Евгений не подтвердил прибытие Натальи Поклонской на Крестный ход в рамках Царских дней в Екатеринбурге 16 июля. "Официального уведомления о визите депутата Госдумы РФ Поклонской в Екатеринбургскую епархию не поступало", - заявил он.
Накануне Поклонская в соцсетях сообщила о своем намерении принять участие в 20-километровом шествии от Храма-на- Крови до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. "В ночь 17 июля буду в очередной раз принимать участие в многотысячном Крестном ходе в Екатеринбурге от Храма-на-Крови, сооруженного у Ипатьевского дома, где была убита Святая Царская Семья Николая ll, до монастыря Святых Царственных Мучеников в урочище Ганина Яма - по пути, которым в 1918 году провезли истерзанные тела убиенных Святых Царственных Мучеников для уничтожения Их останков. Пройти Крестным ходом в эти дни по указанному маршруту считаю долгом и большой честью для каждого", - написала депутат на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
В традиционном шествии от места убийства царской семьи в июле 1918 года до места захоронения тел могут принять участие до 80 тысяч человек. Крестный ход начнется 17 июля в 2.30. Для участников по маршруту следования приготовлено 10 тысяч бутылок воды.
Стоит отметить, что для участия в мероприятиях, приуроченных к Царским дням, в Екатеринбург прибыл митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, который в 1999-2011 годах служил на Урале в сане архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского. Именно при нем в Свердловской области развернулось большое храмовое строительство. В числе прочих духовных объектов в урочище Ганина Яма открылся монастырь в честь святых Царственных страстотерпцев.
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