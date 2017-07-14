Из-за долгов.

Более 25 000 жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП.

Больше всего среди невыездных - алиментщиков (6178 человек), должников по кредитам (5760), граждан, не погасивших уголовные штрафы (2402), и "коммунальных" неплательщиков (1405).

В ведомстве отметили, что запрет на выезд за границу - одна из самых эффективных мер воздействия на тех граждан, задолженность которых превысила 10 000 рублей.

Впрочем, в скором времени количество невыездных должно резко снизиться. 14 июля 2017 года Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, поднимающий "невыездной" долг с 10 000 до 30 000 рублей. При этом поблажки не касаются должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью. Ожидается, что закон вступит в силу 1 октября 2017 года.

Ранее по теме:

Госдума сократит количество невыездных россиян