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Госдума отложила закон о штрафах за мат в семье Сегодня в 15:51

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Чтобы подискутировать с гражданами.

Депутаты Госдумы 14 июля приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о наказании за нецензурные ругательства в семейном кругу. Народные избранники намерены сначала узнать мнение россиян по поводу резонансного документа и, возможно, внести в него правки, сообщает "Уралинформбюро".

22 июня комитет нижней палаты парламента РФ по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым санкции за мелкое хулиганство, к которому относят нецензурную брань, будут распространены не только на общественные места, но и на собственное жилье граждан. Нарушителей предложили штрафовать на сумму от 1000 до 2000 рублей, либо наказывать обязательными работами до 40 часов. За рецидив штрафы, по мнению авторов поправок, должны составить 5000 рублей, а в некоторых случаях предусматривается административный арест до 15 суток.

Как пояснил "Ведомостям" один из разработчиков документа Дмитрий Вяткин, мелкое хулиганство часто сопровождается матом или состоянием тяжелого опьянения, но наказать за это можно лишь в общественном месте - жилые помещения под эту категорию не подпадают. По словам депутата, на проблему жаловались в регионах, но из-за непонимания, что же в итоге считать общественным местом позицию никак не могли согласовать с МВД.

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