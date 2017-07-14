Екатеринбург "вбежал" в пятерку самых спортивных городовСегодня в 16:04
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И регионов России.
Столица Урала вошла в пятерку самых спортивных городов и субъектов РФ летом 2017 года. Рейтинг был составлен "ТурСтатом" по результатам анализа популярности соревнований по бегу, триатлону, плаванию и велогонкам.
Возглавила "спортивный" список Москва, где 15 июля пройдет "Ночной забег 2017" на 10 километров, а спустя четыре недели полумарафон "Лужники" пробегут порядка 9000 человек. На самое популярное беговое событие осени - Московский марафон - 24 сентября соберутся 16 000 участников.
На втором месте - Санкт-Петербург, где 9 июля в рамках "Белых Ночей" на дистанциях 10 и 42,2 километра свои силы попробовали более 10 000 марафонцев. 23 июля в Сестрорецке можно будет посмотреть A1 Triathlon 113 2017 (плавание 1,93 километра, велогонка 90 километров и бег 21,1 километра) и A1 Triathlon Sprint.
В исторической части Казани, оказавшейся на третьей строчке, 26 августа пройдут международный триатлон Ironstar Sprint Kazan 2017 (плавание 750 метров, велогонка 20 километров и бег 5 километров) и Ironstar 113 Kazan 2017 (Half-Ironman: плавание 1,9 километра, велогонка 90 километра и бег 21,1 километра). 21 мая Казанский марафон собрал 10 000 участников, а 8 июля прошел забег "Ночная Казань".
Еще более обширная спортивная программа намечена в Московской области (четвертое место). В Сергиевом Посаде 15 июля пройдет полумарафон "Сергиевым путем" в рамках проекта "Бегом по "Золотому кольцу". В Королеве бегунов ждут 29 июля на Space Hill Trail (Космические горки). 30 июля в Клёново пройдет олимпийский триатлон 3Grom Olympic Klenovo 2017.
В расположившемся на пятой строчке Екатеринбурге 6 августа более 6000 человек выйдут на старт международного марафона "Европа-Азия". Бегуны могут выбрать любую из четырех дистанций: 3, 10, 21.1 или 42.2 километра, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что в 2016 году марафон "Европа-Азия" собрал более 4000 спортсменов из 17 стран мира. Самому младшему из них было 1 год 4 месяца, а самому старшему - 81 год.
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