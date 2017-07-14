Из-за разбитых экспонатов.

В Лос-Анджелесе посетительница выставки Hypercaine уничтожила произведения искусства стоимостью 200 тысяч долларов.

Девушка пришла полюбоваться на серию драгоценных корон. Пытаясь сделать автопортрет с одним из размещенных на постаментах экспонатов, она присела и в какой-то момент потеряла равновесие. Сдвинутая посетительницей тумба накренилась и сбила соседнюю, запустив в действие "принцип домино".

В результате три короны были полностью уничтожены, еще около десятка получили повреждения, передает "Уралинформбюро".

По данным заокеанских СМИ, галерея готовится предъявить любительнице селфи счет за "покалеченное" имущество.