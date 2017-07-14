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Ректор Назаров восстал "из мертвых" 13 июляСегодня в 16:06

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В новом институте.

В единый госреестр юрлиц 13 июля 2017 года инспекцией ФНС Ленинского района Екатеринбурга было внесено АНО высшего образования "Уральский гуманитарно-технологический институт". Учредителем "новодела" значится Владислав Иванович Назаров. Он же числится ректором института, который располагается в офисе 101 по адресу Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 1.

По стечению обстоятельств по этому же адресу располагался "респектабельный" Уральский финансово-юридический институт, ректором которого был Владислав Назаров. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в середине июня 2017 года направила в Арбитражный суд Свердловской области заявление об аннулировании лицензии на образовательную деятельность, выданную УрФЮИ. Летом прошлого года вуз Назарова по решению Рособрнадзора был лишен госаккредитации.

Согласно свидетельству о регистрации, УГТИ планирует заниматься арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом, научными исследованиями, подготовкой кадров высшей квалификации, профессиональным обучением, дополнительным образованием детей и взрослых.

Можно лишь гадать, каким образом лишенный аккредитации и практически потерявший лицензию на образовательную деятельность Назаров сможет получить аналогичные документы на свой новый институт. В настоящее время заметен тренд государства на ликвидацию "шарашек" по выдаче дипломов. Количество российских вузов стремительно сокращается.

Немаловажным препятствием в образовательной деятельности Владислава Назарова является отсутствие помещений для обучающихся. Здание, в котором некогда размещался УрФЮИ, находится в подвешенном состоянии. Единственным установленным собственником прав на его половину является Анжелика Виноградова – экс-супруга Назарова. Формально "ректор" находится в пятиэтажке в центре Екатеринбурга, но на "птичьих правах".

Это, в частности, доказала совместная проверка прокуратуры Свердловской области и регионального Минобразования. Проверяющие выяснили, что учрежденный Назаровым Уральский финансово-юридический колледж не имел правовых оснований занимать помещения на Либкнехта, 1 и потому ему угрожает отзыв лицензии в конце сентября 2017 года. Она сохранится лишь в том случае, если колледжу найдут новое помещение. По данным с сайта УрФЮК, в настоящее время туда уже зачислено восемь студентов-первокурсников.

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