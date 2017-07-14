На берегу озера Таватуй.

14 июля 2017 года сотрудники АО "Екатеринбурггаз" провели квест газовой безопасности в детском загородном лагере "Волна". Новая обучающая программа разработана газовиками специально для детских загородных лагерей.

На берегу озера Таватуй воспитанникам лагеря пришлось решать нелегкую задачку – спасти жителей острова Тортуга от надвигающейся катастрофы. Из-за неумелого использования газа в быту пиратами все в округе может взлететь на воздух. Отважным мореплавателям необходимо было преодолеть все препятствия и добраться до аварийной газовой бригады.

Дети в увлекательной форме учили правила, искали газовые плиты, спрятанные на территории лагеря, соревновались в эстафете с мячами, подсказывали пиратам телефон аварийной службы 104, спасали капитанов команд от угарного газа. В финале дети собирали пазлы. За спасение жителей от беды участники получили подарки – спиннеры и йо-йо, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

"Мы надеемся, что в игровой форме, весело и задорно ребята запомнят простые правила однажды и на всю дальнейшую жизнь. Несчастные случаи при пользовании газовыми приборами, к сожалению, происходят. Наша задача свести их к минимуму. Мы считаем, что воспитывать грамотных потребителей нужно еще в школе. А в игровой форме, еще и на свежем воздухе знания усваиваются лучше", - считает советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ компании Елена Неволина.

Инициативу газовиков уже взяли на вооружение в детских лагерях. Так, в "Волне" квесты газовой безопасности будут проводиться уже своими силами.

"Мы уверены, что именно такой познавательный, но не назидательный формат обучения поможет школьникам запомнить все газовые правила", - отметила директор лагеря Ирина Суханова.