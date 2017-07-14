На три месяца.

В Лангепасе на 90 суток остановили деятельность местного хлебозавода. В ходе проверки на предприятии нашли многочисленные нарушения санитарных норм, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

На заводе не проводили обработку от насекомых, а в производственных помещениях нашли экскременты грызунов. Вентиляция и посуда были грязными, а продукты хранились с нарушениями. У самих хлебопеков отсутствовали медицинские книжки.