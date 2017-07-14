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"МРСК Урала" отметила 75-летие в трех регионахСегодня в 17:10

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Свердловской, Челябинской областях и Прикамье.

ОАО "МРСК Урала" (входит в ПАО "Россети") отметит юбилей сразу в нескольких уральских регионах: Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае. 15 июля исполнится 75 лет со дня образования трех энергосистем компании.

Во время Великой Отечественной войны перед уральскими энергетиками стояли государственно важные задачи. Эвакуация промышленности на Урал, спешное строительство новых оборонных предприятий привели к острому дефициту мощности в энергосистеме. Край давал фронту 60% легких и 100% тяжелых танков, тут был изготовлен каждый второй снаряд. И за каждым изделием стоял труд энергетиков, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Исторически сложилось, что бренды крупнейших в стране энергосистем в ходе реформы остались за распределительными сетевыми компаниями, которые в 2008 году вошли в структуру единой операционной электросетевой компании ОАО "МРСК Урала".

Юбилейные торжества собрали вместе работников и ветеранов всех энергокомпаний. Так, в Екатеринбург прибыло около двух тысяч человек, в Пермь и Челябинск - больше тысячи. Лучшим сотрудникам вручили грамоты и благодарственные письма. Заслуги почти 300 специалистов были отмечены наградами Минэнергетики РФ, Заксобраний регионов, ПАО "Россети", ОАО "МРСК Урала" и муниципальных образований.

Стоит отметить, что единая энергосистема "Уралэнерго" была разделена на "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Молотовэнерго" ("Пермэнерго") 5 июля 1942 года приказом наркома электростанций СССР Д.Г. Жемерина.

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