С населением более 2 000 человек.

Свердловский поселок Гари, где проживают более 2 000 человек, из-за ливней лишился связи с внешним миром.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, на данный момент подтоплены сразу два участка трассы Серов - Сосьва - Гари. Проезд легковушек и автобусов невозможен. Добраться до населенного пункта можно только на большегрузах.

"Жизнеобеспечение поселка не нарушено. Продуктов, лекарственных препаратов там хватает. Затоплены 4 придомовых территории и 2 огорода", - пояснили в пресс-службе главка.