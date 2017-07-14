Досрочно.

15 июля завершается весенняя призывная кампания-2017. Екатеринбург направит в ряды Вооруженных сил России более 1 000 молодых людей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминстрации.

На 1 июля военкоматы уральской столицы призвали 1 029 человек (102,6% от плана). 856 новобранцев уже отправились к месту прохождения службы, в том числе в Кремлевский полк.

Больше всего юных патриотов насчитали в Чкаловском и Кировском районах уральской столицы.