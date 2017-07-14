Которую оплатят обыватели.

В Свердловской области запущена в действие мусорная реформа. Врио губернатора Евгений Куйвашев подписал постановление об условиях проведения аукционов на право сбора и утилизации мусора в муниципалитетах.

Заключать договоры с подрядчиками будет региональный оператор. В обязанности последнего входит аккумулирование и перераспределение платы за сбор, перевозку и утилизацию твердых отходов, передает "Уралинформбюро".

В постановлении прописаны условия проведения аукционов и требования к их участникам. В числе последних - данные о финансовом положении, отсутствие у руководителя компании непогашенной судимости за экономические преступления, а также наличие лицензии на сбор, транспортировку и утилизацию отходов I-IV классов опасности.

Однако сначала власти Среднего Урала должны провести конкурс по выбору регионального оператора, намеченный на декабрь 2017 года. Его победитель приступит к работе спустя шесть месяцев.

Для свердловчан все обернется новым коммунальным платежом.

Первая в УрФО "мусорная" ласточка появилась в Челябинской области. Уже с осени 2017 года южноуральцы начнут "отчислять" регоператору порядка 100 рублей с человека в месяц.

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