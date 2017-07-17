Если пройдет предложение Минздрава.

В России могут ввести запрет на реализацию спиртного в выходные дни. Такое предложение в ходе обсуждения Стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года внес Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава , пишут "Известия".

В ГНИЦПМ ограничение продажи алкоголя в выходные дни считают эффективной мерой. Как применить ее на практике, должен решить Минздрав совместно с другими ведомствами.

Сейчас власти субъектов РФ могут устанавливать ограничения по времени, условиям и месту розничной продажи алкоголя, вплоть до полного ее запрета. По всей стране нельзя торговать спиртным с 23.00 до 8.00, передает "Уралинформбюро".

Эксперты считают, что табу на продажу выпивки в выходные приведет к активизации торговли "паленкой", а население начнет закупать спиртное впрок в будни.