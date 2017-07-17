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Июльская жара добралась до Среднего УралаСегодня в 09:08

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Успевайте загорать.

На Средний Урал пришло долгожданное лето. Всю текущую рабочую неделю столбики термометров будут держаться выше отметки плюс 25 градусов. Однако "поджариться" не дадут кратковременные дожди и грозы, которые будут идти каждый день.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 17 июля в Свердловской области ожидается до плюс 26 градусов, 18 и 19 июля - до плюс 28.

В Екатеринбурге в понедельник установится 25-градусная жара. Во вторник потеплеет еще на два градуса, а осадки прекратятся. В среду пройдет небольшой дождь.

По данным портала Gismeteo.ru, уже к пятнице ливни и грозы вернутся в столицу Урала, а к выходным похолодает - до 20 градусов выше нуля.

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