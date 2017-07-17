Катаклизмами.

17 июля 2017 года на солнце произойдет масштабный коронарный выброс, который грозит проблемами на Земле.

По данным специалистов NASA, выплеск энергии звезды может привести к землетрясениям, наводнениям и извержениям вулканов. Возможны перебои с электроснабжением и связью.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия - повышение давления, головные боли. Им рекомендовано запастись необходимыми лекарствами и не выходить надолго из дома, передает "Уралинформбюро".