Во новых кварталах Академического.

До 2025 года территория Академического увеличится на 566 гектаров и достигнет улицы Амундсена, а на карте района появятся новые улицы: Тимофеева-Ресовского и Верхнеуфалейская. Проект планировки и межевания новых кварталов Академического опубликован на сайте областного Минстроя.



План новых кварталов Академического. Фото: minstroy.midural.ru.

Большую часть проектируемой территории займет многоэтажная застройка, ее площадь составит 2,477 миллиона квадратных метров. По планам проектировщиков, проживать там будет свыше 87 000 человек. Плотность объектов социальной сферы также будет очень высокой: в новых кварталах Академического предполагается разместить крупный (свыше 24 гектаров) медицинский кластер, "Дворец дзюдо", 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 станции Скорой помощи, киноконцертный зал, несколько детских садов и районный Центр искусств.



Улица Чкалова будет продолжена на север до соединения с улицей Начдива Онуфриева. Фото: minstroy.midural.ru.

Транспортная сеть новых кварталов Академического превысит 31 километр. Судя по размещенному в сети проекту межевания и планировки территории, здесь в перспективе планируется пустить не только автобусы, трамваи и троллейбусы, но и построить станцию метрополитена. Кроме того, улица Чкалова будет продолжена на север и, пройдя через Юго-Западный лесопарк, соединится с улицей Начдива Онуфриева.

Ранее по теме:

Жителей Академического повезет трамвай без проводов

Первая СМП в екатеринбургском Академическом появится к 2018 году