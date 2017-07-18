Но только с детьми.

В России вводятся новые дорожные знаки, призванные защитить окружающую среду от автомобильных выбросов. Изменения в Правила дорожного движения утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кабмина.

В скором времени на дорогах страны появятся знаки особых предписаний: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей" и табличка "Экологический класс транспортного средства".

Разработаны и обозначения (знаки и разметка) мест возможной зарядки электромобилей и специальных парковок для них.

Среди других изменений ПДД - запрет для маршруток останавливаться вне остановок маршрутного транспорта. Велосипедисты теперь могут двигаться по тротуарам, если с ними едут дети младше 14 лет.