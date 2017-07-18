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Порывистый ветер усилил пожарную опасность на Среднем Урале17 июля в 11:01

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В зоне риска – север региона.

На территории Свердловской области сохраняется повышенная пожарная опасность. Ситуацию осложняет устойчивое тепло, отсутствие осадков и порывистый ветер.

Высокая пожарная опасность объявлена на севере региона, сообщили "Уралинформбюро" в региональном ГУ МЧС России. 16 и 17 июля местами ожидается четвертый класс горимости, в связи с чем спасатели призывают свердловчан к предельной бдительности.

В трех сельских поселениях Камышловского МО введен противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня в любом виде.

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