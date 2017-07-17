Превысив допустимые весовые нормы.

Подрядчика, занимающегося ремонтом трассы Пермь-Екатеринбург, уличили в разрушении магистрали. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, сотрудников ОАО "ДСУ-1" (Иваново) взяли с поличным 13 июля 2017 на 1 километре подъезда № 1 к рабочему поселку Бисерть. Дорожники оставили там автомобиль MAN с асфальто-бетонной смесью весом 47 тонн. При этом допустимая нагрузка на полотно - только 32 тонны. Тяжеловес проехался и по трассе Пермь-Екатеринбург, участки которой были отремонтированы подрядчиком в этом году.

В отношении водителя грузовика составили административный протокол, машину увезли на спецстоянку.

Стоит отметить, что с начала 2017 года на Среднем Урале произошло 352 ДТП, сопутствующим фактором которых было плохое состояние проезжей части. В них погибли 24 человека, травмировались 105.