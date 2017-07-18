Провоцируя глобальное потепление.

Сокращение рождаемости станет одним из самых эффективных методов сокращения выброса парниковых газов. К таким выводам пришли ученые из Университета Лунда (Швеция). Итоги исследования опубликованы в журнале Environmental Research Letters, передает "Уралинформбюро".

В своей работе эксперты оперируют понятием "углеродный след" - сколько тонн углекислого газа в год производит человек или семья. Чтобы снизить темпы глобального потепления, углеродный след на одного человека к 2050 году должен составлять 2,1 тонны СО 2 .

В настоящее время на жителя США приходится 16,4 тонны углекислого газа в год, а на жителя Евросоюза - 6,7 тонны.

В ходе исследования оказалось, что самыми действенными мерами по сокращению углеродного следа являются отказ от автомобиля (-2,4 тонны в год), авиаперелетов (-1,6 тонны) и мяса (-0,8 тонны).

Самым радикальным (нет человека - нет проблемы) методом называют решение не заводить детей: каждый ребенок, с учетом вклада потомков, добавляет в атмосферу почти 60 тонн углерода в год.

От чего отказаться ради будущего планеты, каждый решает сам, уточняют ученые. Однако не исключают, что в будущем ограничительные меры будут приниматься на правительственном уровне.