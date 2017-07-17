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На Среднем Урале открыли "охоту" на производственниковСегодня в 12:17

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Вакансий стало больше почти в 2 раза.

За январь-июнь 2017 года количество вакансий на производстве в Свердловской области выросло на 87%, на четверть превысив аналогичный показатель в среднем по стране.

Поиску специалистов этой сферы посвящены 8% объявлений предприятий (преимущественно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском). Конкуренция среди соискателей достаточно высока - 6 человек на место, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе HeadHunter Урал.

Наиболее востребованы конструкторы (11%), металлурги (10%), технологи (8%), энергетики (7%), главные инженеры (6%) и специалисты по охране труда (5%). Предложение совпадает со спросом – чаще всего соискатели претендуют на должности инженеров (49%), конструкторов (21%), механиков (17%), энергетиков (15%), а также начальников производства, мастеров участка и менеджеров по закупкам.

В среднем свердловским производственникам сулят зарплату в размере 40 000 рублей.

Стоит отметить, что спрос на производственников и рабочих остается стабильным в любое время, не снижаясь даже в кризис.

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