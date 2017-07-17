Более 60 000 православных прошли по ЕкатеринбургуСегодня в 13:43
- Текст
Покаянным Царским крестным ходом.
В ночь на 17 июля 2017 года более 60 000 православных прошли по столице Урала покаянным Царским крестным ходом - от Храма-на-Крови до монастыря в честь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Мероприятие было приурочено к годовщине расстрела семьи последнего российского императора Николая II, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Начался Крестный ход около трех часов ночи от Храма-на-Крови сразу после божественной литургии, которую возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В числе сослуживших ему архипастырей были митрополит Ташкенсткий и Узбекистанский Викентий и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
На фото: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий
Верующие прошли по маршруту, которым в 1918 году провезли тела Романовых: через центр города, ВИЗ, "Таганский ряд", Сортировку, поселок Шувакиш.
Среди участников Крестного хода была замечена депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, державшая в руках икону с изображением Николая II.
Одну из хоругвий нес участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов.
Крестный ход сопровождали 25 мобильных групп Православной службы милосердия. Тех, кто не мог больше идти сам, подвозили автобусы.
Около 07.00 колонна дошла до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство встречали колокольным звоном. После молебна у шахты №7, где нашли останки монаршей семьи, была отслужена Божественная литургия.
"Крестный ход прошел не только по улицам города, по полям и лесам. Он, главным образом, коснулся душ наших", - отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:52
Россия выиграла чемпионат мира по болотному футболу
В седьмой раз.Сегодня в 19:19
Жителю Пермского края грозит 5 лет за смертельное ДТП
Он на "Ладе" протаранил квадроцикл.Сегодня в 19:06
Пермяк сел на 7 лет за убийство сына
Спящего.Сегодня в 18:52
Ежей в Троицке расчленили подростки
Они могут избежать наказания.Сегодня в 18:30
Обезглавившего памятник Ленину свердловчанина арестовали
На 5 суток.Сегодня в 18:14
В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
Отдел возглавил Эдуард Воронин.Сегодня в 18:00
ФАС потребовала для абонентов сотовой связи одинаковой платы за роуминг
По России.Сегодня в 17:55
Пожилой тюменец зарезал гостей
Его задержали.Сегодня в 17:54
Член СПЧ настаивает на "уголовке" для челябинских полицейских
Задержавших его помощника.Сегодня в 17:25
Старков пообещал отремонтировать десятку самых убитых дорог Екатеринбурга
Из антирейтинга ОНФ.Сегодня в 17:23
Сотрудник челябинского СИЗО попал под "уголовку" за побег зэка
Наказаны еще 30 человек.Сегодня в 17:12
Азартные россияне пополнили бюджет на миллиард
Покупая лотерейные билеты.Сегодня в 17:11
Льготников оставили без положенных лекарств
Кабмин считает: все в порядке.Сегодня в 17:03
В Екатеринбурге экс-замначальника ИК-10 отделался "условкой" за взятку
И штрафом.Сегодня в 16:49
Свердловские власти поддержат исламский бизнес
В регионе.
Главные новости
- Сегодня в 18:14В ОБЭП Екатеринбурга сменился начальник
- Сегодня в 16:25Инспекторы ГИБДД закрыли глаза на 10-балльную пробку в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:27Роспотребнадзор готов отказаться от плановых проверок бизнеса
- Сегодня в 15:03В Троицке загадочно умер младенец
- Сегодня в 13:43Более 60 000 православных прошли по Екатеринбургу
Аналитика
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?