Покаянным Царским крестным ходом.

В ночь на 17 июля 2017 года более 60 000 православных прошли по столице Урала покаянным Царским крестным ходом - от Храма-на-Крови до монастыря в честь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Мероприятие было приурочено к годовщине расстрела семьи последнего российского императора Николая II, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Начался Крестный ход около трех часов ночи от Храма-на-Крови сразу после божественной литургии, которую возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В числе сослуживших ему архипастырей были митрополит Ташкенсткий и Узбекистанский Викентий и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



На фото: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий

Верующие прошли по маршруту, которым в 1918 году провезли тела Романовых: через центр города, ВИЗ, "Таганский ряд", Сортировку, поселок Шувакиш.

Среди участников Крестного хода была замечена депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, державшая в руках икону с изображением Николая II.

Одну из хоругвий нес участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов.

Крестный ход сопровождали 25 мобильных групп Православной службы милосердия. Тех, кто не мог больше идти сам, подвозили автобусы.

Около 07.00 колонна дошла до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство встречали колокольным звоном. После молебна у шахты №7, где нашли останки монаршей семьи, была отслужена Божественная литургия.

"Крестный ход прошел не только по улицам города, по полям и лесам. Он, главным образом, коснулся душ наших", - отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.