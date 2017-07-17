В России каждый седьмой мужчина готов уйти в декретСегодня в 15:36
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Чтобы сохранить доход семьи.
Каждый седьмой мужчина готов заменить жену и пойти вместо нее в декретный отпуск. Такую статистику опубликовали эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для аналитического центра "АльфаСтрахование". В опросе участвовали сотрудники HR-служб 90 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год.
При этом в 2016 году решительных отцов было в два раза меньше – около 8%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
В отпуске по уходу за ребенком работник может трудиться неполный день или на дому с сохранением права на получение пособия. До достижения ребенком 1,5 лет выплачивается 40% среднего заработка, а далее (до 3 лет) – ежемесячное пособие, размер которого определяется каждым субъектом РФ самостоятельно.
Кроме того, сайт Job.ru выяснил, что сограждане лояльно относятся к уходу в декрет сильной половины человечества. Почти три четверти респондентов (74,5%) не видят в этом ничего предосудительного. Каждый четвертый (23,3%) считает это вполне разумным шагом, если муж зарабатывает меньше жены.
Почти половина (51,2%) думают, что это личное дело каждой отдельной семьи. Чуть более 10% называют такой шаг вынужденной мерой, почти столько же респондентов с мнением не определились. Всего 5,8% уверены, что отпуск по уходу за ребенком – позор для мужчины.
"Чаще всего в отпуск по уходу за ребенком отправляется не мать, а другой член семьи, если это выгодно экономически. Если, например, зарплата жены гораздо выше или она официально не трудоустроена, а "черную" зарплату получает очень неплохую, разумеется, имеет смысл оформить пребывание дома на мужа. Однако принимать на себя "женские" обязанности долгое время считалось в нашей стране постыдным и даже зазорным. Несмотря на это, ситуация меняется, и теперь такие случаи происходят не так уж и редко, - пояснил директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.
Руководители компаний обычно идут навстречу мужчинам, имеющим детей. Они обговаривают изменения в графике без потери общего количества рабочих часов.
Что касается отпуска по уходу за больным ребенком, то немецкая страховая медицинская касса Barmer опубликовала результаты исследования. В них отмечается, что каждый год число мужчин, берущих отпуск по болезни дочери или сына, увеличивается на 10%. Сейчас в среднем родители берут за год два дня такого отпуска.
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
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