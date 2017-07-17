Которому грозит оптимизация.

Осенью 2017 года Троицк может лишиться почтамта. В планах УФПС Челябинской области с 1 октября присоединить его к почтамту соседнего Южноуральска.

За сохранение главного почтового учреждения Троицка вступился мэр Александр Виноградов. В своем письме министру информационных технологий и связи региона Александру Козлову он просит остановить реорганизацию либо сделать головным Троицкий почтамт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

На сегодня троицкие почтальоны обслуживают 137 тысяч человек, что в полтора раза больше числа "подопечных" Южноуральского почтамта (93 тысячи человек). Поэтому более логичным, отмечает А.Виноградов, выглядело бы присоединение Южноуральского почтамта к Троицкому. Также он считает недопустимым сокращение рабочих мест, которое повлечет реорганизация.

В УФПС Челябинской области тем временем говорят об оптимизации лишь управленческого персонала, выполняющего дублирующие функции. Высвободившиеся средства обещают направить на повышение зарплат рядовых почтальонов. Количество отделений связи и их график работы останутся неизменными.