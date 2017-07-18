Сотрудники контакт-центра "Орион Коннект" прошли обучение в головной компании17 июля в 15:04
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Для поддержания единых высоких стандартов обслуживания.
Управленческий состав контакт-центра "Орион Коннект" (г. Пенза) прошел интенсивный двухдневный тренинг в московском офисе Группы компаний "Орион". Цель обучения – интеграция высоких стандартов корпоративной культуры Группы в работу дочерней компании, находящейся на первой линии взаимодействия с абонентами.
Осенью 2016 года Группа компаний "Орион" объявила о внедрении нового управленческого решения – в Пензе заработал контакт-центр "Орион Коннект". Сегодня в задачи компании входит коммуникационная поддержка и организация технического обслуживания абонентов спутникового телевидения "Телекарта", продвижение продуктов и услуг федерального спутникового оператора "Орион", проведение исследований и социологических опросов абонентской базы.
Для поддержания единых высоких стандартов обслуживания, принятых в Группе компаний "Орион", для сотрудников контактного центра предусмотрена программа корпоративного обучения, включающая теоретическое и практическое обучение основам менеджмента, коммуникативным технологиям, навыкам личностного общения и тайм-менеджмента. В рамках реализуемой программы управленческий состав "Орион Коннект" прошел интенсивный двухдневный тренинг "Основы корпоративных стандартов" в московском офисе Группы компаний "Орион"
В первый день обучения руководством операционного департамента ГК "Орион" совместно с супервайзерами контактного центра был разработан последовательный план по внедрению стандартов корпоративной культуры, принятых в Группе компаний. Второй день тренинга участники посвятили работе с кейсами. Практические занятия были направлены преимущественно на развитие навыков управления персоналом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион".
"Сегодня спутниковый оператор "Орион" – один из крупнейших игроков на рынке платного телевидения России. Собственный бренд компании, спутниковое телевидение "Телекарта", имеет свою философию, сильные стороны, конкурентные преимущества. Стремясь повысить качество обслуживания наших абонентов, 60% которых с нами с 2011 года, было принято решение об открытии собственного контактного центра в Пензе. Мы стремимся создать команду единомышленников, разделяющих нашу философию и стандарты Группы компаний: профессионализм, клиентоориентированность, искреннее желание ответить на вопрос, волнующий абонента", - комментирует директор операционного департамента ГК "Орион" Яна Гладышева.
"Мы высоко ценим ресурсы, которые группа компаний "Орион" вкладывает в обучение персонала контактного центра. У проявивших себя наилучшим образом сотрудников есть возможность без отрыва от работы попасть в корпоративную программу обучения и построить карьеру в успешной компании федерального уровня. Тренинг, который был организован в московском офисе, позволил супервайзерам контакт-центра понять, что они часть большой и дружной команды, идущей к общей цели. Уверен, что нам удастся донести корпоративные ценности, культуру и позитивный настрой до линейного персонала контактного центра и воодушевить их на личностный и профессиональный рост", –добавил руководитель контактного центра "Орион Коннект" Евгений Ольсов.
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