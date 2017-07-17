За рубеж.

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково таможенники задержали опасную радиоактивную бандероль. Уровень гамма-излучения посылки превышал естественный фон в 40 раз.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, внутри находились авиационные часы-хронографы АХЧ, произведенные в середине XX века. На их стрелки и цифры был нанесен состав на основе радиоактивных солей Радия-226.

Опасные бандероли челябинец попытался отправить дважды в течение лета - в Германию и в Австрию. Обе посылки были изъяты и утилизированы.