И усилить профилактику.

Роспотребнадзор намерен отказаться от проведения плановых проверок предприятий. На такой шаг санитарные врачи готовы пойти уже с 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Инициатива объясняется плановым снижением административной нагрузки на бизнес. "Чтобы обезопасить потребителей услуг и товаров, мы предлагаем активизировать профилактическую работу с бизнесом – обучать, разъяснять, сосредоточиться на мероприятиях по контролю без взаимодействия с юрлицами и ИП. Если не проверять, то научить так, как надо", - заявила официальный представитель ведомства Анна Брычева, уточнив, что законодательной поддержки предложение пока не имеет.

Возможно, инициатива Роспотбернадзора объясняется реформой госконтроля и надзора, реализуемой в стране под контролем министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. По словам чиновника, идет переход от репрессивной модели госконтроля и надзора к сервисной - на предупреждение, профилактику и предотвращение нарушений.

"Госконтроль должен стать более партнерским, клиентоориентированным по отношению к бизнесу. С одной стороны, мы должны требовать выполнения норм безопасности, с другой – мы должны помогать предпринимателям выполнять эти требования", - заявил ранее Абызов.

Стоит отметить, что в Свердловской области сегодня функционирует свыше 31 000 предприятий, деятельность которых подлежит госконтролю по таким направлениям, как здоровье и защита прав потребителей.

По словам руководителя свердловского Роспотребнадзора Сергея Кузьмина, за последние годы удалось добиться значительного снижения числа плановых проверок. Если в 2010 году их было 4000, то в 2016 году – не более 1200. Специалисты надзорного ведомства переходят от "кнута к прянику", то есть от штрафов – к предупреждениям. В первом полугодии 2017 года инспекторы вынесли на 64% предупреждений больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 200 дел и вовсе прекратили, ограничившись устными замечаниями.

В "пряничных" условиях выросло количество нарушений. За первый квартал 2017 года их обнаружилось на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года (51 740 против 45 326). "Самый высокий показатель – в 2016 году, почти 61 нарушение на одну плановую проверку", - пояснил "Уралинформбюро" Кузьмин.

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