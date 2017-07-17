Молодые люди не пришли на пункт отправки.

В Курчатовском и Калининском районах Челябинска призывная кампания оказалась под угрозой срыва. 51 призывник из 180 на пункт отправки не явился. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Часть молодых людей не отправил сам военкомат – призывники не подошли по параметрам в те или иные войска, их призовут уже осенью. Еще часть призывников предоставили медицинские справки – их администрация проверит. Некоторые парни подали апелляции в суд на непригодность к службе в армии. Но есть и те, кто не явился в пункты отправки без объяснения причин.

В целом же по региону в рамках весеннего призыва 2017 года Южный Урал выполнила план по новобранцам. Служить в вооруженных силах отправились 3487 челябинцев.