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Винни-Пух стал персоной нон грата в ПоднебеснойСегодня в 15:30

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Из-за сходства с Си Цзиньпином.

Диснеевский медвежонок Винни-Пух в одночасье исчез из социальных сетей в Китае. Любое упоминание имени героя сказок Алана Милна в поисковиках и сети микроблогов Sina Weibo расценивается как "нелегальный контент", пишет Financial Times.

Никаких официальных заявлении и объяснений по этому поводу до сих пор не последовало, передает "Уралинформбюро".

Наблюдатели считают, что табу на упоминание Винни-Пуха обусловлено приближением осеннего съезда Коммунистической партии Китая, в ходе которого ожидается ряд важных перестановок в руководстве, а также сравнением этого персонажа с председателем КНР Си Цзиньпином.

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