Сахарозаменители вызывают диабетСегодня в 15:50
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И ожирение.
Заменители сахара не спасают от вредного влияния сладкого. Препараты вызывают диабет, высокое кровяное давление, сердечные заболевания и лишний вес. К такому выводу пришли канадские ученые, пишет журнал CMAJ.
Их исследование длилось 10 лет при участии более 400 тысяч человек. Опыты показали, что кратковременное употребление сахарозаменителей не дает желанного эффекта уменьшения веса. Длительный же прием и вовсе ухудшает самочувствие, сообщает "Уралинформбюро".
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