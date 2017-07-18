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Россиян все больше пугают высокие цены и проблемы со здоровьем17 июля в 15:55

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По данным "карты страхов".

Рост цен и международные конфликты остаются главными страхами россиян. Таковы итоги опроса, проведенного ВЦИОМ в 46 регионах страны среди 1600 человек.

Первое и второе места занимают страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами. Замыкают тройку проблемы со здоровьем и трудности с получением медицинской помощи. Кроме того, россиян пугают риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты и задержки выплат, передает "Уралинформбюро".

Семейные конфликты и проблемы традиционно занимают последнюю строчку в рейтинге "страхов".

Эксперты отмечают рост общей нервозности россиян – большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. "Это означает что оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", - отмечает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

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