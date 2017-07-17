"Уральские авиалинии" распродают билеты к морю Сегодня в 16:15
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На бархатный сезон.
До конца июля "Уральские авиалинии" открыли распродажу авиабилетов на российские и зарубежные курорты. Отправиться на море со скидкой 30% можно будет в бархатный сезон - с 1 сентября по 31 октября.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, пассажиры могут суммировать скидки данной распродажи с накопленными бонусами "Крылья" от авиакомпании (1 бонус равен 1 рублю). Кроме того, новички программы лояльности "Крылья" при регистрации получают до 1000 рублей приветственных бонусов, которые тоже могут быть пущены в дело.
Следует отметить, что в акции "Лето без границ" участвуют самые популярные курортные направления. Например, из Екатеринбурга по привлекательной цене можно улететь в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Калининград, Тбилиси, Батуми, Ереван, Бишкек, Ираклион, Бургас, Барселону, Рим, Римини, Анталью, Тель-Авив, Тиват.
Посмотреть полный список направлений и купить билеты можно на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр 8-800-77-00-262 или в авиакассах.
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