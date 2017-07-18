×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Инспекторы ГИБДД закрыли глаза на 10-балльную пробку в Екатеринбурге17 июля в 16:25

  • Текст

На улице Токарей.

Екатеринбуржцы будут стоять в 9- и 10-балльных пробках на улице Токарей больше месяца - до 25 августа 2017 года. Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, корректировать схему движения в связи с ремонтом полотна в ближайшее время не планируется.

Нечетную сторону Токарей на отрезке от Кирова до Плавильщиков закрыли 14 июля. Его приводят в порядок специалисты "Уралтрансспецстроя".

На Токарей сразу же образовались серьезные затруднения. Даже не в часы пик скорость на отрезках суженной магистрали падает до 2-5 километров в час. Сегодня днем автомобилисты стояли в направлении Сортировки от Ключевской до ВИЗ-бульвара, в сторону центра движение было затруднено от перекрестка Халтурина-Техническая до Кирова.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×