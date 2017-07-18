На улице Токарей.

Екатеринбуржцы будут стоять в 9- и 10-балльных пробках на улице Токарей больше месяца - до 25 августа 2017 года. Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, корректировать схему движения в связи с ремонтом полотна в ближайшее время не планируется.

Нечетную сторону Токарей на отрезке от Кирова до Плавильщиков закрыли 14 июля. Его приводят в порядок специалисты "Уралтрансспецстроя".

На Токарей сразу же образовались серьезные затруднения. Даже не в часы пик скорость на отрезках суженной магистрали падает до 2-5 километров в час. Сегодня днем автомобилисты стояли в направлении Сортировки от Ключевской до ВИЗ-бульвара, в сторону центра движение было затруднено от перекрестка Халтурина-Техническая до Кирова.