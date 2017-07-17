Жильцы боятся провалиться под землю.

Жильцы домов на улице Академика Постовского собираются опротестовать заключение публичных слушаний по проекту ЖК "Родник" — двух жилых высоток, которые строит на углу Постовского и Начдива Онуфриева группа компаний "СКОН". Об этом сообщили "Уралинформбюро" члены инициативной группы жильцов.

"Мы считаем, что нас обманули с минимальными расстояниями между строящимися и уже существующими на этой площадке домами, — заявили они в беседе с агентством. — На слушаниях сказали, что это расстояние будет 25 метров. Во время встречи с застройщиком мы сфотографировали проектную документацию с линейкой. Там от силы 17 метров, хотя по нормам СНиП нужно не меньше 20".



На плане зона застройки отмечена красным кругом. Фото: minstroy.midural.ru.

Жильцы требуют остановить стройку. Они опасаются, что нестабильные грунты, на которых расположена стройплощадка, из-за столь большой плотности высотных зданий могут просесть. "Даже в экспертизе на сайте компании сказано, что по инженерно-геологическим условиям район относится к третьей категории сложности, — отметил собеседник агентства. — К тому же рядом бьют родники. Жильцы в одном из интернет-чатов уже публикуют снимки трещин в их квартирах. Становится реально страшно, к каким последствия эта стройка может привести".

Параллельно инициативная группа подала заявление в прокуратуру — уже второе за текущий месяц. В первом, направленном в начале июля на имя областного прокурора Сергея Охлопкова, граждане просили разобраться с договором аренды дополнительных парковочных мест, заключенным между застройщиком и частным предпринимателем Кириллом Григорьевым. По словам заявителей, в договоре значится адрес этой парковки: улица Начдива Онуфриева, 72/1.

Однако на карте города такого адреса нет, а по адресу Начдива Онуфриева, 72 расположен жилой дом и внутриквартальный проезд. Жильцы подозревают ООО "Постовского, 15" в подлоге. Однако руководитель отдела продаж компании-застройщика Татьяна Русанова в беседе с "Уралинформбюро" заявила: "Мы оставляем за собой право на встречное заявление в прокуратуру". Давать какие-либо комментарии по новому заявлению от жильцов она отказалась до тех пор, пока не будет решения прокуратуры по первому заявлению.

Публичные слушания по строительству ЖК "Родник" состоялись 20 июня. Представители соседних с новостройкой домов подвергли проект резкой критике. В частности, их смутило, что в проекте не продуманы пожарные проезды и предусмотрено слишком мало парковочных мест. Из-за этого улицу Постовского после завершения строительства может ожидать нешуточный транспортный коллапс.В итоге оргкомитет слушаний счел возможным направить материалы на рассмотрение руководства областного Минстроя для принятия окончательного решения: утвердить проект, отклонить или отправить на доработку.

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