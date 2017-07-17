Льготников оставили без положенных лекарствСегодня в 17:11
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Кабмин считает: все в порядке.
Российские льготники оказались не обеспечены лекарствами, хотя еще в мае 2015 года президент РФ Владимир Путин дал правительству страны поручение предоставить гражданам льготных категорий все необходимые медиакменты. Об этом "Уралнформбюро" сообщили в пресс-службе ОНФ.
Согласно отчету кабмина, за год и 3 месяца с того момента было выписано более 9 миллионов рецептов на 12 миллиардов рублей. Отсроченных рецептов в правительстве насчитали 6156 (0,07% от общего числа).
Однако, по данным ОНФ, за почти 2 года было выписано лишь 160 тысяч рецептов на 9,5 миллиарда рублей, из них на отсроченном обеспечении находится всего 32 рецепта.
Кроме того, "фронтовики" провели опрос среди 789 человек из 71 региона России. Из них 80% столкнулись с отказом в выдаче рецепта из-за отсутствия лекарств. Треть опрошенных не знают о возможности оставить отсроченный рецепт. Почти половина из сделавших это медикаменты так и не получили. В сложившейся ситуации 72% респондентов вынуждены покупать необходимые препараты за собственные деньги.
При этом только в 11 регионах все или почти все из 646 лекарственных препаратов федерального перечня жизненно необходимых и важнейших попали в областные льготные списки для амбулаторных пациентов.
Мониторинг Росздравнадзора показал, что граждане обеспечены жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами лишь на 64%. Больше всего трудностей возникает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологией. Некоторые медикаменты для их лечения отсутствуют в 70 регионах.
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