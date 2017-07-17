Из антирейтинга ОНФ.

17 июля 2017 года министр транспорта Свердловской области Василий Старков проехался по самым убитым дорогам Екатеринбурга, вошедшим в антирейтинг регионального ОНФ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, Старков осмотрел улицу Белинского на участке от Щорса до Щербакова, Щербакова от Белинского до Лыжников, несколько участков улицы Шефской и подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе на выезде из города. Чиновник признал, что состояние проезжих частей оставляет желать лучшего, и пообещал включить отрезки в программу приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Антирейтинг составляют сами автомобилисты: они выкладывают снимки выбоин в Интернет и обозначают их на карте. Всего в списке раскуроченных дорог свердловского ОНФ - 185 участков в 30 муниципалитетах.

Стоит отметить, что в 2017 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на Среднем Урале в ремонт улиц будет вложено более 2,7 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда - средства региональной казны, 1,2 миллиарда рублей - федеральной, остальное - деньги из местных бюджетов. Общий объем дорожного фонда составляет 17,5 миллиарда рублей.