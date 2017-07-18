ФАС потребовала для абонентов сотовой связи одинаковой платы за роуминг17 июля в 18:00
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По России.
Федеральная антимонопольная служба потребовала от операторов связи "большой четверки" ("Билайн", МТС, "Мегафон", Теле2) уравнять цены на внутренний роуминг для абонентов разных тарифов, передает "Уралинформбюро".
Эксперты установили, что плата за сотовую связь при поездках по России разнится в зависимости от тарифов: абоненты дорогих платят меньше, а дешевых – больше. При этом ни экономически, ни технологически эти действия не обоснованы, уверены в ФАС.
"Антимонопольщики" дали мобильным операторам 14 дней на то, чтобы они изменили условия тарифов, исключив необоснованную разницу цен, и уведомили об этом своих абонентов.
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