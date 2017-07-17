В седьмой раз.

Сборная России по болотному футболу выиграла чемпионат мира, одолев команду Финляндии, пишут федеральные СМИ.

Российские игроки победили в трех категориях: среди мужчин-любителей, в миксте (мужчины и женщины играют вместе) и среди профессионалов.

Следует отметить, что болотный футбол придумала Финляндия, а чемпионаты мира проводятся с 1998 года. Сборная РФ становится победителем среди профи в седьмой раз, передает "Уралинформбюро".