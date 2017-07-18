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Россиян посадят на 15 лет за склонение детей к суицидуСегодня в 09:02

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Если новый законопроект одобрят.

В России предлагают ужесточить наказание за доведение до самоубийства. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишут федеральные СМИ.

До 15 лет лишения свободы может грозить тем, чьими жертвами становятся дети, беременные женщины, а также люди, находящиеся в беспомощном или зависимом положении. В иных случаях за преступление, совершенное в отношении двух и более лиц, документ предусматривает до 10 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству. В зависимости от тяжести преступления предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.

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