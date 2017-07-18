От нацистов.

Министерство обороны России опубликовало секретные данные об освобождении Красной Армией Польши от фашистов в 1944-1945 годах. Документы размещены на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Рассекречены боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы.

В докладных записках и донесениях "политорганов Красной Армии" упоминаются "многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами", а также "варварского разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия".

Со слов поляков записано, как они жили "под страхом смерти, полностью бесправные, перенося издевательства, грабежи, убийства, особенно над польскими евреями, которые уничтожены практически полностью".

Стоит отметить, что в конце июня Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.