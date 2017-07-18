Чтобы проверить удобство медосмотра.

Сотрудники Нефтеюганского отделения Ханты-Мансийского филиала ООО "АльфаСтрахование-ОМС" решили лично проверить организацию процесса прохождения диспансеризации.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", 25 июня в Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В.И. Яцкив прошел День открытых дверей по медосмотру взрослого населения. В числе 28 приглашенных оказались и работники ООО "АльфаСтрахование-ОМС".

"Выходной день для проведения первого этапа диспансеризации был выбран не случайно, ведь в течение рабочей недели не каждый может выделить время для похода в поликлинику. Медицинские работники провели колоссальную работу: для каждого пациента была разработана индивидуальная программа-маршрут, благодаря которой удалось избежать очереди, а общее время прохождения первого этапа сократилось до полутора часов", - поделилась впечатлениями начальник отдела ОМС Светлана Хусаинова.

Следует отметить, что на первом этапе диспансеризации врачи опрашивают пациента, определяя его рост и вес, измеряют артериальное давление, проводят флюорографию, клинический и биохимический анализы крови. Далее следует осмотр у терапевта.

В зависимости от возраста назначается ЭКГ, определение суммарного сердечно-сосудистого риска, маммография, исследование на онкомаркеры, УЗИ органов брюшной полости, измерение внутриглазного давления, осмотр невролога.

Продолжение диспансеризации может включать в себя допплерографию сосудов, консультации специалистов, гастроскопию, колоноскопию, ректороманоскопию, определение липидного спектра крови и другие исследования.

Весь комплекс исследований позволяет на ранних этапах выявить изменения в здоровье человека.