Регион окутал смог.

На Среднем Урале объявлено предупреждение первой степени из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в уральском гидрометеоцентре. С вечера 17 июля по вечер 20-го в области будет наблюдаться смог. Следует отметить, что из-за безветренной погоды смог уже накрывал Екатеринбург на предыдущей неделе.

Кроме того в ближайшие дни на севере Свердловской области объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности. Высока вероятность лесных пожаров.

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