И отсутствие мыла.

В школах Краснокамского района Пермского края прокуратура нашла нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты проверили 16 образовательных учреждений. Во многих из них допускалось регулярное приготовление одних и тех же блюд, нарушались температурный режим хранения продуктов и требования при их обработке. Кроме того, в школах выявили недостаточное количество умывальников, отсутствие одноразовых или электрополотенц и мыла.

По результатам проверки в отношении организаторов питания (ИП и МУП ЦШП "Веста") были возбуждены дела об административных правонарушениях. Назначено наказание в виде штрафов на общую сумму порядка 50 тысяч рублей.