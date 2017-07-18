Под Ревдой земельные участки уходили за 70 копеекСегодня в 11:35
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Мэрия и прокуратура бьются в суде.
Свердловская природоохранная прокуратура намерена через суд вернуть в государственный лесной фонд участки земли, проданные мэрией Ревды под застройку по копеечным ценам.
Как рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова, речь идет о порядка 50 угодий в урочище Дегтяное, которые раздавались с 2007 года: "В ходе проверки установлено, что администрация Ревдинского ГО незаконно, как мы считаем, распорядилась лесными участками, которые входят в состав лесного фонда и, соответственно, относятся к собственности Российской Федерации. Муниципалитет вышел за пределы своей компетенции, когда продал эти земли частными лицам".
По словам Канатовой, участки продавались по ничтожно низкой цене - от 70 копеек до 11 рублей. Сотрудники надзорного ведомства установили, что люди еще ничего не построили на этой земле, а потому имущественный ущерб им не грозит.
В свою очередь, в администрации Ревдинского городского округа уверяют, что участки, о которых идет речь, всегда были сельскохозяйственного назначения, в противном случае Кадастровая палата никогда бы не поставила их на кадастровый учет.
"Наша позиция однозначная – это не лесные участки и никогда ими не были. Там давно дома стоят, а если и нет строений, то люди разбили сады и огороды. А в прокуратуре почему-то опомнились через столько лет и начали считать, что это лес. К нам граждане уже приходят и жалуются, что к ним приезжают специалисты департамента и говорят о том, что это земли фонда, пугают судами. Мы их успокаиваем, как можем. Разве можно такое гражданам заявлять?" – сообщила "Уралинформбюро" заместитель главы администрации ГО Ревда Татьяна Машкина.
Чиновники настаивают на своей правоте и кивают на решения суда. В настоящее время в Ревдинском городском суде рассматривается порядка 50 гражданских дел по искам облпрокуратуры и регионального Департамента лесного хозяйства. По двум искам уже был вынесен отказ.
Однако прокуратура сдаваться не собирается. "Мы будем добиваться вынесения справедливого решения плоть до обращения в вышестоящие судебные инстанции", - подчеркнула Канатова.
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