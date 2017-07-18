Челябинск задыхается от смрадаСегодня в 11:41
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Пахнет "химией", тухлыми яйцами и канализацией.
Столица Южного Урала задыхается от неприятного запаха. За последнюю неделю в экологическую приемную поступило около 100 соответствующих жалоб, сообщил "Уралинформбюро" член экологического совета при губернаторе Виталий Безруков.
"Жалобы поступают со всего города. Люди чувствуют химический запах, запах сероводорода и запах канализации. Последние дни у нас дует северо-восточный ветер, значит, запах идет с промышленной зоны" – сообщил общественник.
Неприятный аромат, по словам собеседника агентства, предположительно идет со стороны предприятия "Мечел", но источников, скорее всего, несколько.
В пресс-службе Группы "Мечел" по УрФО предположение Безрукова назвали беспочвенным. "Мы считаем абсурдным связывать появление резкого канализационного запаха с работой предприятий "Мечела". Коксохимическое производство подразумевает переработку угля и не может служить источником запаха канализации, металлургическое производство тем более. При объявлении режима НМУ челябинские предприятия компании оперативно реализуют мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду. Дополнительно проводятся отборы проб атмосферного воздуха на определение содержания загрязняющих веществ. Последние замеры подтвердили эффективность проводимых мероприятий", - заявила "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы Оксана Агапова.
Стоит отметить, что с 18 июля на Южном Урале объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Из-за безветренной погоды над городом будет сгущаться смог. В связи с этим областное министерство экологии потребовало от промышленных предприятий максимально сократить выбросы.
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