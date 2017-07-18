Количество наркосмертей в Челябинске пошло на убыльСегодня в 12:20
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В июле.
Смертность от передозировки наркотиками в Челябинской области постепенно снижается. Если в июне 2017 года на регион приходилось свыше 50 смертельных случаев (41 – в Челябинске), то за 14 дней июля – 16 смертей (11 – в Челябинске).
При этом с 23 июня происходит снижение количества соответствующих вызовов скорой помощи, рассказал "Уралинформбюро" заместитель главного врача челябинской наркологической больницы Михаил Денисламов. "За последние три недели количество поступающих к нам пациентов с интоксикационным психозом уменьшилось, всего было доставлено 3 человека. В тоже время, количество вызовов скорой помощи еще остается высоким, но при этом не было зафиксировано ни одного летального исхода", - пояснил собеседник агентства.
По словам Денисламова, гибнут преимущественно молодые люди. Например, в числе жертв "белого китайца" (карфентанил, новый высокотоксичный наркотик) – ребенок, смерть которого наступила от передозировки.
Стоит отметить, что за 6 месяцев 2017 года от употребления наркотиков в Челябинске погибли 157 человек. В 90 случаях людей сгубили синтетические наркотики, включая все тот же карфентанил.
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