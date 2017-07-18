Заведено административное дело.

ООО "Троицкий Водоканал водоотведение" залил стоками водохранилище на реке Уй, являющееся объектом рыбохозяйственного значения высшей категории.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, концентрации сульфат-ионов в водоеме превышены в 2,18 раза, нитрат-ионов - в 1,48 раза, фосфат-ионов - в 46,9 раза. Содержание нефтепродуктов в 1,64 раза больше нормы, меди - в 2 раза, цинка - в 1,27 раза.

Директору ООО "Троицкий Водоканал водоотведение" внесено представление об устранении нарушений. В отношении юрлица возбуждено административное дело по ст.8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов).

Стоит отметить, что ранее в соседней Свердловской области прокуроры выявили загрязнение коммунальщиками Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом, являющегося источником питьевого водоснабжения. Там ПДК по алюминию оказалось превышено в 57,5 раза. За нарушение правил водопользования "Водоканал-НТ" оштрафовали на 135 тысяч рублей, его директора - на 25 тысяч рублей.

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