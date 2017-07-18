Из-за ремонта СУГРЭС.

Север Екатеринбурга на две недели остался без горячей из-за ремонта на Среднеуральской ГРЭС. Ограничение ГВС коснулось микрорайонов Уралмаш, Эльмаш, Сортировка и Заречный, сообщили "Уралинформбюро" в горадминистрации.

Отключения продлятся до 9.00 31 июля 2017 года. "Администрация города Екатеринбурга сориентировала энергетиков на проведение ремонтных работ в кратчайшие сроки, чтобы соблюсти интересы жителей микрорайонов уральской столицы", - подчеркнули в мэрии.